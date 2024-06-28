كشفت التحقيقات، تفاصيل مثيرة في واقعة إقدام عاطل على إطلاق كلب "جيرمن" شرس على متسول، وتسبب في عقره ووفاته متأثرا بإصابته في محافظة الجيزة.

تفاصيل إطلاق عاطل لـ كلب شرس على متسول وتسبب في وفاته بالجيزة

وكشفت التحقيقات أن المتوفي يمارس أعمال التسول في الشارع، وأنه تشاجر مع عاطل أطلق عليه كلب "جيرمن" شرس ملكه، مما تسبب في إصابته، وتوفي بعد 12 يوما متأثرا بإصابته.

ونجحت قوات الأمن بمديرية امن الجيزة ، في القبض علي المتهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص في عقده الخامس مصابا بعقر كلب.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تفاصيل اعتداء شقيقين علي صاحب سوبر ماركت بطوخ

كما شهدت قرية كفر الجمال التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين شقيقين وصاحب سوبر ماركت بسبب لعب كرة القدم، إذ نشبت مشاجرة بين الطرفين اعتدى خلالها الشقيقان على الآخر مما أصابه بكدمات وسحجات، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة طوخ بمحافظة القليوبية بورود بلاغ من عبد الرحمن عبد المعز، صاحب سوبر ماركت يتهم شقيقين وهما مصطفى وشقيقه محمد بالاعتداء عليه بسبب لعب الكرة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 19268 إداري طوخ وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقال المجني عليه ، إن المتهمين وهما مصطفى. ا إمام وخطيب مسجد وشقيقه محمد، انشأوا ملعبا لكرة القدم دون شباك مما تسبب في خروج الكرة ودخولها المحل وعندما ألقاها عقب ذلك داخل سور مدرسة، نشبت، بينهما مشاجرة اعتديا خلالها عليه وحطما السوبر ماركت الخاص به.

وأكد أنهما حررا محضر أيضا ضده اتهموه بالاعتداء على والدهما على غير الحقيقة مطالبا بحقه القانوني.