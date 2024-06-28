سبب توقف مباراة بيراميدز وسموحة بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني

الدوري المصري الممتاز

اندلع حريق في غرفة التحكم بالكابلات بجانب المقصورة الرئيسية اثناء اقامة مباراة بيراميدز وسموحة، مما أسفر عن اشتعال الحريق وإطفاء كشافات الانارة بعد حضور عربات الاطفاء.

وتعادل فريق سموحة وبيراميدز بهدف لكل فريق بالشوط الأول من مباراة الفريقين على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري.

وشهدت الدقيقة 13 احتساب ضربة جزاء لصالح سموحة بعد عرقلة طارق علاء من مهند لاشين داخل منطقة الجزاء.

ونجح حسام حسن في تسجيل ضربة الجزاء ببراعة، ليتقدم سموحة على بيراميدز بنتيجة 1-0 في الدقيقة 14.



وكاد أن يتعادل بيراميدز سريعًا في الدقيقة 16 بعد عرضية خطيرة قابلها إبراهيم عادل بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس سموحة وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 25 أطلق بلاتي توريه لاعب بيراميدز تسديدة قوية لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

شهدت الدقيقة 27 حصول فيستون مايلي مهاجم بيراميدز على بطاقة صفراء.

واحرز بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 45+2 عن طريق فيستون مايلي وتم احتسابه تسلل قبل أن تؤكد تقنية الفيديو على صحة الهدف (1-1) وهو ما أدى إلى اعتراض لاعبي سموحة على احتساب الهدف.



وشهدت الدقيقة 45+8 بطاقة حمراء للهاني سليمان حارس سموحة بعد تدخل قوي على قدم مايلي وتم الاحتكام لتقنية الفار.