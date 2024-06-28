القصة الكاملة لاتهام نجار مسلح لطالب بالتعدي على ابنته من ذوي الهمم بالقليوبية

شهدت إحدى قري مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث مأساويا، بعدم استغاث نجار مسلح مقيم بهذة القرية ، بالمسؤولين بمساعدة ابنته صاحبة الإعاقة الذهنية ومن ذوي الهمم لحملها وإنجاب طفل عمره 60 يوما دون أن يعلم والد الطفل.

وكان قد اتهم نجار مسلح باحدى قري مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، طالب بالثانوي بالتعدى جنسيا علي ابنته التى تعانى من إعاقة ذهنية منذ ولادتها وإنجاب طفل منها، وقد تحرر محضر بالواقعة، وألقى القبض على الطالب، وأمرت جهات التحقيق بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورد بلاغ من ولي أمر فتاة تدعي ن. م، 19 عاما، من ذوي الهمم، باتهام طالب بالثانوي بالتعدي عليها جنسيًا وإنجاب طفل منها.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

وروى الأب قصته الأليمة قائلا" ابنتى تدعي "ن. ع" 19 سنة من ذوي الهمم، فوجئت بإصابتها بحالة قئ متكررة، وبعرضها على الطبيب اكتشفنا حملها في الشهر الخامس والنصف، وهنا كانت الطامة الكبرى.

وتابع قائلا، عندما واجهتها بهذا الحمل اعترفت أمام باقي الأهل والأسرة بشاب من أولاد الجيران، وهى بالفعل كانت تجلس معهم لمجاورة بيتهم لنا.

وبالفعل حررت محضرًا رقم 3515 إداري شبين القناطر، واتهمت هذا الطالب، وتم القبض عليه، ولكنه أنكر الواقعة، ولكن تقرير الطب الشرعي أثبت، أن غشاء البكارة حلزوني، وتم احتكاك جنسى به وتسبب في الحمل.

وأضاف الأب، أن هذا الطالب لازال محبوسا على ذمة القضية، رغم أن التحريات أثبتت عدم صحة الواقعة، وتحليل dna جاءت العينة سلبية.

مرددا " اشمعنا ابنتى مقلتش غير اسم هذا الطالب جارنا" مطالبا المسؤولين بمساعدة ابنته الضعيفة من ذوي الإعاقة لمعرفة من ارتكب هذه الواقعة، وتسبب في وجود طفل رضيع عمره 60 يومًا بلا أب.

وأشار والد الفتاة إلى أنه إلى الآن، لم يتم عمل شهادة ميلاد لهذا الطفل الضحية، وأنه يريد حق ابنته الضعيفة، مطالبًا الجميع بمساعدته لكشف الجاني وتحديد والد الطفل، كما نادى بتشكيل لجنة متخصصة، للتحقيق والجلوس مع ابنته من ذوى الهمم، للتحدث معها ومساعدتها في الحصول على حقها، حيث أنها فتاة ضعيفة لا تملك شيئا ولا تدرك شيئا.

تفاصيل اعتداء شقيقين علي صاحب سوبر ماركت بطوخ

كما شهدت قرية كفر الجمال التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين شقيقين وصاحب سوبر ماركت بسبب لعب كرة القدم، إذ نشبت مشاجرة بين الطرفين اعتدى خلالها الشقيقان على الآخر مما أصابه بكدمات وسحجات، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة طوخ بمحافظة القليوبية بورود بلاغ من عبد الرحمن عبد المعز، صاحب سوبر ماركت يتهم شقيقين وهما مصطفى وشقيقه محمد بالاعتداء عليه بسبب لعب الكرة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 19268 إداري طوخ وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقال المجني عليه ، إن المتهمين وهما مصطفى. ا إمام وخطيب مسجد وشقيقه محمد، انشأوا ملعبا لكرة القدم دون شباك مما تسبب في خروج الكرة ودخولها المحل وعندما ألقاها عقب ذلك داخل سور مدرسة، نشبت، بينهما مشاجرة اعتديا خلالها عليه وحطما السوبر ماركت الخاص به.

وأكد أنهما حررا محضر أيضا ضده اتهموه بالاعتداء على والدهما على غير الحقيقة مطالبا بحقه القانوني.