أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة بنهاية التعاملات

أسعار الذهب في الامارات.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في الامارات، تذبذبًا، وسجل الذهب عيار 21 نحو AED 252.00 ، وفقاً لمجموعة دبي للمجوهرات.

وفي هذا لاسياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق الصاغة الماراتية، وتحرص الوفد للوقوف على اخر التطورات التي تشهدها الاسواق وتحركاتها، لاسيما أسعار الذهب، والتي جاءت على النحو الاتي:

أسعار الذهب في الامارات

عيار 24 AED 281.00

عيار 22 AED 260.25

عيار 21 AED 252.00

عيار 18 AED 216.00

معلومات حول القيراط

تُستخدم وحدة القيراط لقياس درجة نقاء الذهب، فكلما ازداد العيار ارتفع سعر الذهب، ويعتبر الذهب عيار 24 قيراط هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها.

أما الذهب عيار 22 قيراط فغالباً ما يتم استخدامه في صياغة السلاسل والأساور والخواتم الذهبية، في حين أن الذهب عيار 18 قيراط يستخدم في صياغة الخواتم المرصّعة بالألماس وغيرها من الأحجار الكريمة، والتي تلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار الذهب.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في الإمارات

هناك عوامل متعددة تؤثر على أسعار الذهب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤثر في بعض الجوانب الأساسية الكامنة وراء التقلبات في أسعار الذهب.