الأردن يدين مصادقة الاحتلال على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الجمعة، قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التى تكرس الاحتلال للأراضى الفلسطينية عبر التوسع فى بناء المستوطنات وشرعنتها، والتى كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤراستيطانية فى الضفة الغربية، والدفع نحو بناء آلاف المستوطنات الجديدة هناك، فى تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).



وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد فى الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التى تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين، الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.



وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خططها الاستيطانية المستهدفة تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الشقيق.