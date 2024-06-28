انطلاق مبادرة "الثقافة حياة" بمحافظة الشرقية الخميس المقبل

تنطلق الخميس المُقبل 4 يوليو، مبادرة "الثقافة حياة"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، من قصر ثقافة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة، ومؤسسة "مصر الخير"، والهادف لاكتشاف ودعم وتنمية المواهب الفنية في مختلف المحافظات .



فقرات وعروض فنون شعبية



يُقام حفل تدشين المبادرة على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، ويتضمن العديد من فقرات وعروض الفنون الشعبية، وعرضًا لفيلم وثائقي من إنتاج المركز القومي للسينما عن تراث و فنون ورموز الأدب والثقافة بمحافظة الشرقية، إنتاج المركز القومي للسينما، وعرضًا لفيلم قصير عن رؤية المبادرة وبرنامجها، وتشتمل الفعاليات على إقامة معرض للفنون التشكيلية، ومعرض للحرف التراثية، ومتحف جوال.

تنمية المواهب

يستهدف برنامج المبادرة تنمية المواهب الفنية في مجالات الحرف التراثية، والكتابة الإبداعية، والفنون التشكيلية، والمسرح، وصناعة أفلام الموبايل بصورة حديثة، وذلك من خلال تقديم وتنظيم حزمة من الورش التدريبية المتخصصة للموهوبين في هذه المجالات، واختيار أفضل المخرجات لنتاج هذه الورش للمشاركة في أعمال وفعاليات متقدمة في هذه المجالات تُعرض ضمن الحفل الختامي للمبادرة، منها: "إصدار كتاب قصصي مجمع لأفضل 30 قصة، أفضل عرض مسرحي، إقامة معرض فني لأفضل 5 أعمال بالفنون التشكيلية والمجالات التراثية، أفضل 5 أفلام موبايل".