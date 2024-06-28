بدء المرحلة الثالثة لاختبارات المقاولون في القليوبية

أعلن نادي المقاولون العرب الرياضي انطلاق المرحلة الثالثة من اختبارات الناشئين في محافظة القليوبية اليوم.

شهدت الاختبارات التي أقيمت في قرية رمادا بالقليوبية تواجد مجموعة من لاعبي كرة القدم من مواليد 2005 وحتى2017، وسيتم خلال هذه المرحلة الأولية اختيار أبرز المواهب لإكمال مشوارهم التطويري بمقر النادي في القاهرة.

وأكد نادي المقاولون أنه ذلك يأتي في ظل السعي لاكتشاف وصقل المواهب الصاعدة والعمل على إعدادهم ليكونوا النجوم المستقبليين للمقاولون العرب.

نادي المقاولون العرب يهنئ حرس الحدود على صعوده للدوري الممتاز



حرص نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على تقديم التهنئة لنادي حرس الحدود مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين بعد صعوده للدوري الممتاز.

وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لنادي حرس الحدود في خطواته المقبلة، موجها التهنئة لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين بعد المجهود الكبير على مدار الموسم ومباريات دورة الترقي.