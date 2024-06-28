فصائل فلسطينية تعلن قصفها سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

أعلنت فصائل فلسطينية قالت إنهم قصفوا سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقد أعلنت فصائل فلسطينية أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم.

وفي إطار آخر، أعلنت سرايا القدس، أن صباح اليوم الجمعة فجرت قواتها آلية عسكرية صهيونية بعبوة أرضية، وخاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الراجلة محققين في صفوفهم قتلى وجرحى في تلة المنطار ومحيطها شرق الشجاعية.

كما قصفت سرايا القدس، بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ودمرت آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية، تم زرعها مسبقًا- في شارع بغداد محيط مقبرة التوانسي.

وأوضحت القدس، أنها سيطرت على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع "درون" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء شرق رفح جنوب قطاع غزة.

الجيشان الإسرائيلي والأمريكي يجريان حوارا حول الحرب في غزة والاستعدادات لإيران





وفي إطار آخر، أجرى الجيشان الإسرائيلي والأمريكي حوارا استراتيجيا حول العمليات العسكرية في قطاع غزة والاستعدادات ضد إيران.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، استضاف هذا الأسبوع، قادة بارزين في الجيش الأمريكي.

‏وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المباحثات التي طرحت على مائدة الحوار الاستراتيجي بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي نوقشت فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ككل، ومدى الاستعدادات الإسرائيلية أمام إيران.

فيما أكدت أن الحوار تضمن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وطلب إسرائيل إسراع الجانب الأمريكي في توريد الأسلحة المطلوبة والآليات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويوم الأحد الماضي، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "منذ نحو 4 أشهر، حدث انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل".

وتابع نتنياهو، في كلمة له، أنه "ولأسابيع عدة، ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين بتسريع عملية شحن الأسلحة"، مضيفًا: "إنني أقدّر كثيرا دعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والإدارة الأمريكية لإسرائيل، ومنذ بداية الحرب، قدمت لنا أمريكا الدعم المعنوي والمادي، بوسائل الدفاع ووسائل الهجوم".

وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يأمل ويعتقد أن "قضية تأخير الأسلحة الأمريكية سيتم حلها في المستقبل القريب"، وأردف: "لكنني أود أن أؤكد، وقد قلت ذلك أيضا لأصدقائنا الأمريكيين، لدينا وسيلة واحدة وكانت دائمًا تقلب الموازين، شجاعة مقاتلينا وتصميمهم، وبهذا السلاح سننتصر".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.