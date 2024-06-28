فلسطينيون يتفقدون آثار القصف الإسرائيلي على دير البلح وسط غزة.. فيديو

عرضت وكالة “وفا” الفلسطينية مقطع فيديو لعمال يتفقدون الأضرار الناجمة عن قصف إسرائيلي لمبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العداون الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37626 شهيدًا و86098 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وتابعت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، مما راح ضحيتها نحو 28 شهيدًا و66 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 262 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 35 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.