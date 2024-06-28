عمرو يوسف يكشف لأول مرة عن سر نجاح ثنائيته مع أحمد عز في "ولاد رزق"

كشف الفنان عمرو يوسف للمرة الأولى عن سرًا يتعلق بالتعاون مع النجم أحمد عز في أعماله الفنية، وسبب نجاح ثنائيتهما معًا خلال 3 أجزاء فيلم "ولاد رزق" التي كانت العامل الأساسي لإقناع الجمهور بأنهما أشقاء بالفعل.

أسرار نجاح ثنائي عمرو يوسف وأحمد عز في الأجزاء الثلاثة لفيلم ولاد رزق

وقال عمرو يوسف خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج الراديو بيضحك على إذاعة 90.90: "كنت أراقب أحمد عز أثناء تنفيذ مشاهده قبلى فألاحظ مثلاً تفاصيل صغيرة كطريقة جلوسه، ونظرته إلى الأشياء، ثم يأتي مشهدي فأجلس مثله وأنظر بنفس طريقته، ليعكس ذلك للمشاهد أننا أشقاء بالفعل".

عمرو يوسف وأحمد عز

وأضاف عمرو يوسف: "هذا الأمر كان السبب في نجاحنا كثنائي في ولاد رزق، وهو ما يحدث في الحقيقة أيضًا مع الأخ الأصغر الذى دومًا ما ينظر لشقيقه الأكبر بصورة معينة ويقلده بدون أن يشعر في الكثير من الأمور".

عمرو يوسف وأحمد عز

في الوقت نفسه، تحدث عمرو يوسف عن أمور عديدة في حياته الفنية، بدايًة من نجاح فيلم "شقو" الذي خاض به موسم عيد الفطر الماضي، ثم نجاح فيلم ولاد رزق 3.

عمرو يوسف وأحمد عز

كما تطرق أيضًا خلال الحلقة إلى الحديث عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان، كاشفًا عن أصعب الأمور التي واجهها الثنائى في رحلة مرضها، ليؤكد أن الرحلة هانت واقتربت زوجته من التعافي والشفاء التام واسترداد عافيتها في القريب العاجل.