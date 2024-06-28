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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق الجامعات| تعرف على برنامج "هندسة النظم الذكية" بجامعة حلوان الأهلية

هندسة النظم الذكية
هندسة النظم الذكية

يبحث طلاب الثانوية العامة 2024 عن أهم البرامج الدراسية في مجال الهندسة قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2024، ومن ضمن تلك البرامج هندسة النظم الذكية. 

ويهدف برنامج "هندسة النظم الذكية" في جامعة حلوان الأهلية إلى تخريج مهندسين مزودين بمعارف متعمقة ومهارات مطلوبة للتعامل مع تكنولوجيا الأنظمة الذكية وتطبيقات الويب، بالإضافة إلى تدعيم قدرات الخريجين في مجال البحوث. 

ويتبع برنامج "هندسة النظم الذكية" أحدث أساليب التعلم المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة طبقا لمعايير الجودة.

ويتصف خريج برنامج "هندسة النظم الذكية" بالقدرة على تصميم وتطوير تطبيقات الأنظمة الذكية التي تدمج الأنظمة والأجهزة المحمولة كنظم قائمة بذاتها أو متكاملة مع الويب والسحابة، وتقييم تأمين وحماية انتقال الإشارات والمعلومات، واختيار أجهزة الاستشعار والمشغلات المناسبة لتطبيقات النظام الذكي لتلبية متطلبات محددة، كما يمد البرنامج خريجيه بفهم كامل للتطورات الأخيرة المتعلقة بإنترنت الأشياء (IoT)، والاتصالات من آلة إلى آلة (M2M)، وأنظمة النقل الذكية (STS)، وشبكات المركبات (VANETs) في أنظمة المدن الذكية. 

فرص عمل برنامج "هندسة النظم الذكية"

ويؤهل برنامج "هندسة النظم الذكية" الطالب لمجموعة من فرص العمل في مجالات:
-منظومات الاتصالات.
-منظومات التحكم في الطاقة.
-منظومات التحكم في المياه (الشرب/ الري).
-منظومات الرصد البيئي.
-منظومات الطائرات والنقل.
-منظومات مراقبة حركة الطيران والملاحة.
-منظومات الخدمات الصحية والتعليمية.
-منظومات المراقبة والتحكم في العمليات الصناعية.
-منظومات المراقبة والتحكم الخاصة بالمدن الذكية.
-مراكز البحوث والمعاهد والجامعات.

ويقضي الطالب في برنامج "هندسة النظم الذكية" مدة
٤.٥ سنوات جامعية مقسمة على  ٩ فصول دراسية  بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٨ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (هندسة النظم الذكية).

ويقبل برنامج "هندسة النظم الذكية" الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

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