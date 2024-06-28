الجمعة 28/يونيو/2024 - 06:56 م 6/28/2024 6:56:44 PM

من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة الاتجاه نحو توطين مختلف الصناعات ومن بينها صناعة النقل تحت شعار «لا استيراد للأتوبيسات من الخارج».. وهى من شأنها أن توفر الكثير من العملة الصعبة التى تنفقها الدولة فى هذا المجال، ويمكن أن نحل بهذه الطريقة الكثير من مشاكلنا التى نعانى منها بسبب حاجتنا للعملة الصعبة فى قطاعات مهمة يعانى منها الكثير من المواطنين مثل الأدوية وغيرها من القطاعات المشابهة.. وشهدت الأيام الأخيرة اجتماعات مكثفة على مستوى وزارة النقل من الوزير.

الفريق مهندس كامل الوزير مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الأتوبيسات وبحضور رؤساء شركات القابضة للنقل البحرى والبرى والسوبرجيت ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى للعمل على اتخاذ خطوات عملية لتوطين صناعة الأتوبيسات والمينى باصات حتى لا يتم استيراد أى أتوبيس أو مينى باص من الخارج خلال السنوات المقبلة والاعتماد على الإنتاج المحلى بالإضافة إلى تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكل الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة فى نقل الركاب للوصول لأفضل المواصفات والخدمات بأقل الأسعار وهو نهج الكثير من الوزارات فى الوقت الحالى لتحقيق شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل وفى نفس الوقت يتمتع المنتج النهائى بأعلى درجات الجودة التى لا تضاهى فقط جودة الأتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها للمساهمة فى توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلى وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع فى التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات وهو هدف يمكن الوصول إليه بالفعل ونتخطى مرحلة الحلم والأمل لنحقق الهدف..

وفى الفترة المقبلة من المخطط دعم شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل بعدد كبير من المينى باصات المصنعة محلياً وعددها 250 مينى باص فى إطار تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتدعيم أسطول شركاتها لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب الذى يبحث دائماً عن خدمة جيدة وبسعر مناسب وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه فى السنوات المقبلة..

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