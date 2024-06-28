الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا تقدم أمسية ثقافية مصرية في قلب فرساي

بالتعاون مع المكتب الثقافي المصري بباريس..

تنظم الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا برئاسة الدكتورة جيهان جادو أمسية ثقافية مصرية في قلب محافظه فرساي وبدعم من محافظ فرساي ومساعديه وبالتعاون مع المكتب الثقافي المصري بباريس يوم الجمعة 5 يوليو المقبل.

التبادل الثقافي بين مصر وفرنسا

يأتي ذلك من خلال ايمانها القوي بأن الثقافة هي القوي الناعمة التي تقرب بين الشعوب وتجعل تناغما هاما لتقريب فرص الالتقاء، وقالت "جادو" في تصريح خاص لوفد، إن تلك الأمسية جاءت في إطار التبادل الثقافي بين مصر وفرنسا وإلقاء الضوء علي الحضارة المصرية وتناغمها مع الحضارة الفرنسية من خلال تقديم معرض للصور الفوتوغرافية لمصر قديما وحديثا للفنانه ناتلي لينوهارد المحاضر بجامعة السربون.

توحيد الشعوب وتناغمها

وذكرت دكتور جيهان جادو رئيس الرابطة، أنه شرف عظيم ان اقدم شيء لبلدي من خلال الثقافه التي أؤمن بأنها السبيل السلمي والراقي لتوحيد الشعوب وتناغمها وأن محافظه فرساي هي محافظة معروف عنها احتفاظها بقوميتها الفرنسية فمجرد تقديم حدث يخص مصر فهو بمثابه فخر لنا كمصريين لإقامة هذا الحدث مع وإلى الفرنسيين.

وأعربت الدكتورة جيهان جادو عن فخرها الكبير بتقديم شيء لمصر من خلال الثقافة، معتبرةً إياها السبيل السلمي والراقي لتوحيد الشعوب وتناغمها.



الحضارة المصرية القومية في الشرق الأوسط

كما تشارك الدكتوره جيهان ذكي المدير التنفيذي للمتحف المصري الكبير عبر فيديو كونفرانس متحدثة عن الحضارة المصرية القومية في الشرق الأوسط.

وسيتم عرض فيلم وثائقي بعنوان "مصر أرض الحضارات"، ومن خلال عرض أزياء رائع أيضا أعدته المصممة المصرية سارة سامي عن الأزياء والإكسسوارات المصرية.