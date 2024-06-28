السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عقد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين مصر وأستراليا

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين مصر وأستراليا بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، حيث ترأس الجانب المصري السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية لشئون دول آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، فيما ترأس الوفد الأسترالي السفير Marc Innes-Brown مساعد أول وزير الخارجية الأسترالي لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد تم خلال المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة في مجال التجارة والاستثمار وفرص فتح الأسواق الأسترالية أمام المنتجات الزراعية والموالح المصرية، وكذلك اهتمام الجانب الأسترالي بدراسة فرص الاستثمار في مجالات التعدين والطاقة النظيفة وغيرها في مصر.
كما تضمنت المشاورات كذلك تبادل الآراء حول أبرز القضايا الدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والوضع في اقليم البحر الأحمر، بالإضافة الي التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية.

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