نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بإلقاء القبض على أحد الأطفال بالدقهلية لإجبار والده على تسليم نفسه للأجهزة الأمنية.

كشف حقيقة القبض على طفل لإجبار والده على تسليم نفسه بالدقهلية

وأكد المصدر الأمني، أن تلك الادعاءات تأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لاختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

مصرع أمين شرطة وإصابة ضابط في حادث سير خلال خدمتهما على الطريق الساحلي

وفي سياق اخر ، لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب ضابط، صدمتهما سيارة ملاكي في أثناء خدمتهما بالكيلو 130 على الطريق الساحلي بمطروح، وتوالت النياية التحقيق .

وتلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مصادمة ووجود متوفى ومصاب بالكيلو 130 بالطريق الساحلي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وفاة محمد ت أمين شرطة بالمرور، وإصابة عادل د، رائد شرطة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم ضبط السيارة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.