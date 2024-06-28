أوقاف الفيوم تنظم برنامج لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الإبياري

عقدت مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" من مسجد الإبياري التابع لإدارة يوسف الصديق (غرب الوادي)، يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال والإهتمام بالنشء، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور كل من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وفضيلة الشيخ يحيى محمد مدير عام إدارة الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ علاء محمود مدير شؤون الإدارات بالمديرية، وفضيلة الشيخ محمد عبد المنعم مدير إدارة أوقاف مركز يوسف الصديق، والدكتورة هدى حميد مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والواعظة الدكتورة هبة مختار.

وكيل أوقاف الفيوم: البرنامج يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة ..

وفي كلمته أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن البرنامج التثقيفي للأطفال يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة وغرس القيم النبيلة في نفوسهم ليكونوا حملة مصابيح الهدى في صنوف المعارف ويد التعمير والغرس للمستقبل.

وأوضح "الشيمي"، أن ما نراه من إقبال على البرنامج الصيفي يظهر مدى اهتمام وزارة الأوقاف بهذا البرنامج، لما له من دور هام وفعال في الحفاظ على أطفالنا من جماعات الشر والضلال، لتظل مصرنا محفوظة ومحروسة إلى يوم القيامة، مؤكداً أن البرنامج الصيفي يسهم في نشر الوعي الديني وحب الأوطان.

وفي كلمتها أشادت الدكتوره هدى حميد مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجهود وزارة الأوقاف في تربية وتثقيف النشء، مؤكدة أن البرنامج الصيفي للأطفال يعد أفضل رسالة تقدم لأبنائنا في المساجد فهو لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والتنشئة السليمة.

هذا وأوضح عدد من أولياء الأمور، أن البرنامج الصيفي للطفل مصدر موثوق، يتلقى فيه النشء القيم والأخلاق النبيلة، ويعيد الصلة الروحية للنشء بالمسجد، ويسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم

بدأ البرنامج بقراءة القرآن الكريم لأحد البراعم من الأطفال ثم ابتهالات دينيه للأطفال، وفى نهاية البرنامج تم تقديم الهدايا للأطفال، ونسأل الله التوفيق والسداد.