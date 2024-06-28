البنك الأهلى يقسو على المقاولون العرب برباعية في الدوري

حقق فريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلي فوزا كبيرا على المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في مباراة الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وسجل ياو أنور، لاعب فريق البنك الأهلي، أسرع هدف هذا الموسم في مرمى المقاولون العرب خلال مواجهة الفريقين بعد 13 ثانية من اللقاء، فيما سجل أسامة فيصل ثاني الأهداف.

وفي الشوط الثالني واصل البنك الأهلي سيطرته حيث سجل هدفين عن طريق سيرجي أكا وعبد اللطيف جريندو، فيما سجل ممادو نياس هدف المقاولون الوحيد.

تشكيل البنك الأهلي



حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، أيمن أشرف، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد هلال

خط الهجوم: ياو أنور، أسامة فيصل



تشكيل المقاولون العرب

محمود أبو السعود، أسامة النجار، جواكيم أوجيري، أمادو أنياص، محمد سالم، محمد هاني، محمد مجلي، فاروق كابور، أحمد مودي، محمد عبد الناصر، محمود أبو الفتوح.

