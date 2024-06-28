امرت جهات التحقيق بالجيزة، الاستماع لأقوال شهود العيان على اندلاع حريق داخل جراج أحد العقارات، وامتد لباقي العقار، والتهم بعض محتويات شقة سكنية، وسيارة ملاكي، ونتج عن الحريق مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

شهود العيان .. الأب سقط في المنور أثناء إنقاذ أبنائه |تفاصيل حريق شقة حدائق الأهرام

وكشف شهود العيان أن الحريق نشب في سيارة بجراج، وامتد للطابق الأول، وتسبب في مصرع رب أسرة وإصابة 8 آخرين.

وافاد شهود العيان أن الشقة المحترقة تقطنها أسرة، وأثناء اندلاع الحريق حاول رب الأسرة إنقاذ أبنائه عن طريق إخراجهم من نافذة الشقة المطلة على المنور، لكنه سقط داخل المنور صريعًا على الأرض.

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في حدائق الأهرام

كما قررت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب اندلاع حريق داخل جراج إحدى العقارات، في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد بدايته ونهايته.

وكشفت المعاينة أن الحريق امتد للعقار، والتهم بعض محتويات شقة سكنية، وسيارة ملاكي، ونتج عن الحريق مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة العمليات يفيد بوجود حريق داخل جراج أسفل عقار، وتم الدفع بسيارة الإطفاء، وعندما شاهد الشخص النيران تتصاعد نحو شقته في الطابق الأول، وتحول دون دخوله من مدخل العقار صعد من خلف العقار.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، والسيطرة على الحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.