تعرّف على شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

بمجموع لا يقل عن 260

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2024 والأوراق المطلوبة لمن يرغب فى الالتحاق بها من طلاب الشهادة الإعدادية كبديل عن الثانوية العامة، وتكون مدة الدراسة بمدرسة الضبعة 5 سنوات، وفيما يلي الشروط والأوراق المطلوبة:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية

2- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن (260) درجة أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

3- ألا يقل متوسط مجموع مواد الرياضيات + اللغة الإنجليزية + العلوم) عن نسبة 95%.

4- التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة الأزهرية بنين فقط من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

5- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 على 18 سنة.

6- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح في حالة التساوى لمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% بمدينة الضبعة من المقبولين

7- أن يسجل الطالب على الموقع الإلكترونى الذي يتم نشره .

8- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .

9- أن يكون لائقا طبيا ( اجتياز الكشف الطبي).

10 – يتم سداد ثلاثة آلاف جنيه للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويًا طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن ( بالإضافة إلى المصاريف الحكومية العادية).

ثانيا أوراق إجراءات التقديم في مدرسة الضبعة النووية:

1 – يتم سداد مائتين وخمسوي جنيها بمنافذ الدفع الالكترونية (غير مسترد ( رسوم التقدم والاختبارات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ) سيتم الإعلان عنها قريبا.

2 – يتم عقد اختبار إلكترونى للطلاب يشمل (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – اختبار ذكاء (IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب إلكترونيا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فورى إلكترونيا دون تدخل بشرى ، ويقوم بالتوقيع على ذلك.

3- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الإجمالي للاختبار، ويتم اختيار 120 طالبًا الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية، وفى حالة تساوى الدرجات يتم الترتيب طبقًا للأعلى مجموع في الشهادة الإعدادية وفى حالة التساوى يتم الترتيب طبقًا للأعلى مجموع فى درجات مواد (الرياضيات – العلوم – اللغة الإنجليزية).

4- في حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلًا منه.