بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو يلا شوت في الدوري المصري
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو يلا شوت في الدوري المصري
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو يلا شوت في الدوري المصري ، تستضيف مباراة الأهلي وفاركو، غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. يسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق الانتصار ومواصلة الضغط على المتصدر بيراميدز في سباق اللقب.
الأهلي يهدف لتعزيز موقعه في الدوري
يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة من 19 لقاء، متأخرًا بـ17 نقطة عن بيراميدز الذي يتصدر بـ62 نقطة من 25 مباراة. رغم ذلك، يمتلك الأهلي فرصًا لتعويض الفارق إذا تمكن من الفوز في المباريات المؤجلة، مما يعزز آماله في التتويج باللقب.
تم احتساب فوز الأهلي في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الزمالك بنتيجة 2-0، بعد انسحاب الزمالك، مما أضاف ثلاث نقاط إلى رصيد الأهلي، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من الزمالك نهاية الموسم مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
تفاصيل استعدادات الأهلي
شهد مران الأهلي الأخير اليوم الخميس، محاضرة فنية عقدها المدرب مارسيل كولر للاعبين، حيث ركز على الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير لمباراة فاركو. كما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، فقرات بدنية للفريق، بينما تولى ميشيل يانكون، مدرب الحراس، تدريبًا قويًّا لحراس المرمى.
اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وفاركو بث مباشر في الدوري المصري
اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وفاركو بث مباشر في الدوري المصري
خلال المران، خصص الجهاز الفني فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، فيما اكتفى اللاعب عمر كمال عبد الواحد بتدريبات تأهيلية ضمن برنامج التعافي من الإصابة.
موقف فاركو في الدوري
من جهته، يسعى فاركو لتجنب الهزيمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتعزيز موقفه في صراع البقاء في الدوري المصري الممتاز. يحتل فاركو أحد المراكز المتأخرة في الترتيب، ويأمل في الابتعاد عن منطقة الهبوط من خلال تحقيق نتائج جيدة في الجولات المقبلة.
توقيت المباراة والقناة الناقلة
تنطلق المباراة بين الأهلي وفاركو في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة. سيتم نقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD، وهي القناة المصرية الفضائية التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.
أسندت القناة مهمة التعليق على المباراة للمعلق محمد الكواليني، مما يضيف إثارة لمتابعة هذه المواجهة المرتقبة.
تردد قناة ON Time Sports 1 HD
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 10853.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- جودة المشاهدة: HD.
ختام الموسم والجولة المقبلة
أعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز سينتهي في 18 أغسطس المقبل. يحاول الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 43 لقبًا، تعزيز رقمه القياسي ومواصلة السيطرة على الدوري المصري.
تتوقع جماهير الأهلي أن يواصل الفريق تقديم عروض قوية وتحقيق الانتصارات في المرحلة الحاسمة من الموسم، مما يعزز فرصهم في استعادة الصدارة والتتويج باللقب. وفي المقابل، يأمل فاركو في تحقيق مفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الهروب من منطقة الهبوط.
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