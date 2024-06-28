اليورو يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ يناير

يتجه اليورو لتكبد أكبر خسارة شهرية منذ يناير الماضي، وذلك تحت وطأة ضبابية المشهد السياسي في الفترة السابقة للانتخابات العامة في فرنسا، بينما قفز الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أربعة عقود مقابل الين المنهك قبل صدور بيانات التضخم المهمة.

ويخشى مستثمرون من أن تزيد الحكومة الفرنسية الجديدة الإنفاق، مما يهدد استدامة القدرة على تحمل الدين العام للبلاد والاستقرار المالي للتكتل.

وفي الوقت نفسه، يترقب المتداولون بحذر تصميم اليابان على حماية عملتها مع ترقب بيانات التضخم الأميركية المهمة.

تحركات الأسعار

انخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0695 دولار، ويتجه لإنهاء الشهر على انخفاض 1.33 بالمئة، وهو الأكبر منذ يناير عندما انخفض 1.99 بالمئة. وسجل الين 161.27 ين للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 1986.

وعاد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله يوم الأربعاء عند 106.13، وسجل ارتفاعا 1.5 بالمئة منذ بداية ربع السنة الحالي.

وكان الين أكبر الخاسرين على أساس فصلي، إذ انخفض ستة بالمئة مقابل الدولار منذ نهاية مارس وأكثر من 12 بالمئة منذ بداية2024.

وفي وقت مبكر من اليوم، لامس الين مستوى 172.38 مقابل اليورو، وهو مستوى منخفض غير مسبوق أمام العملة الأوروبية.

سعر الدولار فى البنوك كالآتي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.96 جنيه للشراء.

48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.98 جنيه للشراء.

48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

48.12 جنيه للشراء.

48.22 جنيه للبيع.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في البلاد تحول إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار في مايو الماضي، لأول مرة منذ 28 شهرًا، مع تزايد تدفقات الدولار التي تلقتها مصر في الشهور الأخيرة.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.

وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل الماضي، كما أسهمت الصفقة العقارية الضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة في تدفق 24 مليار دولار إلى الجهاز المصرفي المصرفي، إلى تسوية ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار.