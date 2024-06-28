تواصل جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق مع صاحب شركة ومديرة الشركة وعاطل لقيامهم بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة بحجة تسفيرهم على إحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بوعودهم أو رد المبالغ لهم وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات .

بحجة السفر ..قرار جديد في واقعة المتهمين بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تلقى مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بلاغًا من مجموعة من الأشخاص مقيمين بدائرة القسم يفيد قيام صاحب شركة ومديرة الشركة وعاطل بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بذلك أو رد المبالغ المالية لهم

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين 3 أشخاص يديرون شركة بدون ترخيص لتسفير العمالة للخارج وإلى العديد من الدول.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الشركة وضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت حبس المتهمين.

حبس المتهم بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بالقليوبية

وفي سياق متصل ، امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية في شبرا الخيمة ،4 ايام علي ذمة التحقيقات ، حيث تبين أن المتهم فرد أمن إداري وكان يطلق أعيرة نارية في حفل عُرس، وتم ضبطه والسلاح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد يفيد تداول مقطع فيديو على فيس بوك بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة شبرا الخيمة قسم ثاني ونجحت الأجهزة في تحديد المتهم وتبين أنه فرد أمن إداري.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة بندقية آلية وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بحفل عرس أحد أقاربه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.