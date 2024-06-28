فيرستابين مستمر مع ريد بول حتى موسم 2025

أكد الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول لسباقات الفورميلا وان انه مستمر مع فريق ريد بول خلال موسم ٢٠٢٥ على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الفريق في الوقت الحالي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية خلال الاشهر الماضية قد أكدت امكانية مغادرة ماكس فيرستابين فريق ريد بول الذي أحرز معه بطولة العالم للفورميلا وان ثلاث مرات بعد المشاكل الكثيرة التي احاطت بالفريق بدءا من مدير الفريق كريستيان هورنر و أيضا مستشار الفريق ماركو هيلموت الا ان ماكس فيرستابين نفى كل تلك التقارير وأكد على تمسكه بالاستمرار مع ريد بول ورشحت تلك التقارير فيرستابين للانتقال الى فريق مرسيدس بدءا من عام ٢٠٢٦ مع بداية تفعيل القوانين الجديدة الخاصة بمحركات السيارات.

وخلال الاستعدادات لخوض جائزة النمسا الكبرى للفورميلا وان وعند سؤاله حول التزامه بالتواجد مع فريق ريد بول خلال موسم ٢٠٢٥ قال فيرستابين : لقد قلتها من قبل كثيرا انا مستمر مع ريد بول . من الطبيعي ان تتحدث الناس دوما لكن انا لا انظر لتلك الأمور وانا اتصور اننا نملك سيارة ممتازة للفترة القادمة . في الفترة الحالية الأمور ليست صعبة وعلينا أن نستمر في تطوير السيارة لان الاستمرار في الارة امر ليس بالسهل .

وأضاف بطل العالم لسباقات الفورميلا وان : لدى تعاقد طويل مع ريد بول ونحن في التوقيت الحالي نركز مع التطوير الذي من الممكن أن يتم في السيارة من اجل موسم ٢٠٢٥ وما يليه . وأعتقد أن من يقوم بالتركيز على تطوير السيارة في الموسم المقبل بالتأكيد ملتزم بالاستمرار مع ريد بول في الموسم المقبل .

يذكر ان كل التوقعات تشير إلى اعلان فريق مرسيدس خلال فترة قليلة رسميا أن اندريا كيمي سيكون هو السائق الثاني لفريق مرسيدس خلفا البريطاني لويس هاميلتون الذي انتقل بدوره اعتبارا من الموسم المقبل إلى فريق فيراري .