صور.. سفير كوريا الجنوبية يزور مدينة دهب بجنوب سيناء

استقبل اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب سفير جمهورية كوريا الجنوبية وعدد من طاقم العمل بالسفارة الكورية فى مصر وحضر اللقاء اللواء خالد متولى مفوض المحافظ للعلاقات الدولية .

ورافق رئيس المدينة السفير والطاقم المرافق له فى جولة للتعرف على معالم مدينة دهب وإظهار جمال المدينة وما تتميز به من مقومات سياحة متنوعة بهدف تنشيط السياحة العالمية وبالأخص الكورية وكذا جذب الاستثمار السياحى الكورى للمدينة، وقد قام رئيس المدينة بواجب الضيافة وكذا توفير كافة سبل ووسائل الراحة بمكان إقامة السفير والطاقم المرافق له .



شملت الجولة مناطق عدة بالمدينة كان أهمها الممشى السياحي ومنطقة البلوهول وممارسة بعض الأنشطة السياحية وقد أبدى السيد السفير أعجابه الشديد بالمدينة وموقعها الجغرافي المتميز وجوها الفريد .



فى نهاية اللقاء تقدم السفير بالشكر الجزيل لرئيس المدينة معربأ عن دهشته بالحفاوة البالغة والكرم الشديد الذى قلما يصادفه ووعد بتكرار الزيارة لما شهده من سحر وجمال للمدينة .