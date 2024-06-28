ملك زاهر تشبه حورية البحر في عيدها الـ22 وتفاجيء المتابعين بلوك لافت(صور)

احتفلت الفنانة ملك زاهر بعيد ميلادها الـ 22، خاضعة لجلسة تصوير مميزة على أحد الشواطئ، وكانت الأجواء مثالية حيث اجتمعت الطبيعة الخلابة وجمالها الساحر، كما ارتدت فستانًا أنيقًا متناسقًا مع المكان، ليشبهها جمهورها بعروسة البحر، وتم تنظيم الجلسة بأناقة واحترافية لتبرز جمالها الطبيعي وسحرها الخاص، وتم توثيق كل لحظة من هذه الجلسة الفريدة من نوعها عبر صور رائعة تعكس جو الاحتفال ونشرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها تلك اللحظات السعيدة.





ملك زاهر تشبه عروسة البحر

وتألقت ملك زاهر بفستان كب مجسم تميز بلونه الأزرق اللامع والمماثل للون البحر التي اختارته لتميز به جلسة تصويرها في عامها الـ 22، كما تميز بوشاح من التُل الشفاف المثبت علي الأكتاف، مما عكس أنوثتها وأبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.





وتزينت ملك زاهر بمجوهرات ثمينة مرصعة بالألماس، فضمت عقد مميز يتدلى حول العنق، مع أقراط طويلة وأنسيال وخاتم.





ومن الناحية الجمالية، اختارت ملك زاهر اللون الأشقر، لتسير علي موضة العام، وتركته يتدلى علي كتفيها بصيحة الويفي الناعم.





ووضعت ملك مكياج مميز، يتماشى مع لون فستانها وأجواء الاحتفال، فإعتمدت ظلال العين بدرجات اللون الأزرق الجذابة، مع رسم الآيلاينر الأسود؛ لتحصل علي عينين واسعتين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الجذاب.