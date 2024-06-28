الجمعة 28 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ملك زاهر تشبه حورية البحر في عيدها الـ22 وتفاجيء المتابعين بلوك لافت(صور)

ملك زاهر
ملك زاهر

احتفلت الفنانة ملك زاهر بعيد ميلادها الـ 22، خاضعة لجلسة تصوير مميزة على أحد الشواطئ، وكانت الأجواء مثالية حيث اجتمعت الطبيعة الخلابة وجمالها الساحر، كما ارتدت فستانًا أنيقًا متناسقًا مع المكان، ليشبهها جمهورها بعروسة البحر، وتم تنظيم الجلسة بأناقة واحترافية لتبرز جمالها الطبيعي وسحرها الخاص، وتم توثيق كل لحظة من هذه الجلسة الفريدة من نوعها عبر صور رائعة تعكس جو الاحتفال ونشرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها تلك اللحظات السعيدة.


 

 

ملك زاهر تشبه عروسة البحر

وتألقت ملك زاهر بفستان كب مجسم تميز بلونه الأزرق اللامع والمماثل للون البحر التي اختارته لتميز به جلسة تصويرها في عامها الـ 22، كما تميز بوشاح من التُل الشفاف المثبت علي الأكتاف، مما عكس أنوثتها وأبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.


 

وتزينت ملك زاهر بمجوهرات ثمينة مرصعة بالألماس، فضمت عقد مميز يتدلى حول العنق، مع أقراط طويلة وأنسيال وخاتم.


 

ومن الناحية الجمالية، اختارت ملك زاهر اللون الأشقر، لتسير علي موضة العام، وتركته يتدلى علي كتفيها بصيحة الويفي الناعم.


 

ووضعت ملك مكياج مميز، يتماشى مع لون فستانها وأجواء الاحتفال، فإعتمدت ظلال العين بدرجات اللون الأزرق الجذابة، مع رسم الآيلاينر الأسود؛ لتحصل علي عينين واسعتين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، واختارت أحمر شفاه باللون النود الجذاب.

 

txt

أطعمة تعوض نقص الفيتامينات في الجسم بسبب التعرق في الصيف

txt

انقطاع الكهرباء| أفكار لتحضير أطعمة خفيفة بدون استخدام الأجهزة الكهربائية

txt

أطعمة تسبب التهاب القولون العصبي وأثرها على صحة المرضى

txt

وصفات طبيعية لحماية تجاعيد اليدين.. أساليب فعّالة وآمنة

txt

فوائد زيت الثوم للشعر.. أبرزها تعزيز نموه ومنع تساقطه

txt

طريقة تجفيف المشمش وأبرز فوائده الصحية

txt

طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي ومنعش لفصل الصيف |بتكلفة منخفضة

txt

طرق للحفاظ على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف

txt

تورتة آيس كريم بالفراولة.. وصفة منعشة ومثالية لأيام الصيف

txt

أفضل المشروبات لتخفيف أعراض التسمم الغذائي

مواد متعلقة

أطعمة تعوض نقص الفيتامينات في الجسم بسبب التعرق في الصيف

أطعمة تسبب التهاب القولون العصبي وأثرها على صحة المرضى

انقطاع الكهرباء| أفكار لتحضير أطعمة خفيفة بدون استخدام الأجهزة الكهربائية

وصفات طبيعية لحماية تجاعيد اليدين.. أساليب فعّالة وآمنة

فوائد زيت الثوم للشعر.. أبرزها تعزيز نموه ومنع تساقطه

طريقة تجفيف المشمش وأبرز فوائده الصحية

طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي ومنعش لفصل الصيف |بتكلفة منخفضة

طرق للحفاظ على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف
الجريدة الورقية