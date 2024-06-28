أرسنال يحسم أولي صفقاته الصيفية

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي أرسنال الإنجليزي من التعاقد مع صفقة قوية من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أرسنال يقترب من ضم صفقة قوية

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإنه من المقرر أن يكمل أرسنال صفقة ضم جوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم تذكر الصحيفة الإنجليزية قيمة الصفقة، لكنها أشارت إلى تبقي 4 أعوام في عقد الحارس مع فريقه الإسباني.

وأشارت الصحيفة، أنه إذا أكمل آرسنال الصفقة، فإن مستقبل أرون رامسديل مع النادي اللندني سيكون مهددا، بعدما خسر الحارس الإنجليزي مكانه في التشكيل الأساسي الموسم الماضي، لصالح الإسباني دافيد رايا.