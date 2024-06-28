رئيس صندوق المأذونين: خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة (فيديو)

أكد الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، أن مذهب الإمام أبو حنيفة أقر بوجود خدمة المرأة لزوجها داخل البيت، والمتعارف عليه في مجتمعاتنا أن المرأة هي سيدة المنزل والقائمة على أعمال المنزل.



أضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن جهور الفقهاء قالوا إن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة ولكن الأولى فعل ما جرت به العادة.

وأوضح أن الرجل مطالب بإحضار خادمة لزوجته إذا كانت ممن تخدم في بيت أهلها، ولكن على حسب المقدرة المادية إن استطاع الزوج على ذلك.

تابع: “الرجل عليه أن يوفر لزوجته الملائة المالية الكافية لتلبية احتياجات البيت وبالتالي هناك تقسيم للأدوار بين الزوجين، ومن الفطرة أن المرأة تميل إلى الخدمة داخل البيت وهذا أمرا متعارف عليه”.

انفعال استشاري تعديل سلوك بسبب طاعة الزوج



فيما قالت الدكتورة شيماء علام، استشاري تعديل السلوك، إن الخدمة الزوجة لزوجها غير واجبة وليست ملزمة إطلاقا بخدمته لأن المرأة حاليا تعمل مثل الرجل وتنفق على البيت كما ينفق هو أيضا.

وانفعلت قائلة: "لما الزوج يبقى قاعد والست بتعمل الأكل في المطبخ وزوجها يقولها هاتيلي كوباية مايه ليه؟ هو إيده اتقطعت ما يقوم يجيبها لنفسه".

بينما أوضح وائل نجم الاستشاري الأسري، إن طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها له واجبة، مضيفا: "فرض الزوجة وصيتها على الرجل "هيرجعنا 100 سنة ورا وكل شوية تسأله رايح فين وجاي منين وبتعمل إيه".

من جهته شن الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، هجوما حادا على الدكتورة شيماء علام، استشاري تعديل السلوك، بسبب تمسكها بعدم خدمة الزوجة لزوجها وقولها: "هو إيده اتقطعت ما يخدم نفسه".

ليرد عليها: “إنتي بتشجعي على خراب البيوت”، موضحا أن مذهب الإمام أبو حنيفة أقر بوجود خدمة المرأة لزوجها داخل البيت، والمتعارف عليه في مجتمعاتنا أن المرأة هي سيدة المنزل والقائمة على أعمال المنزل.

