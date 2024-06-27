الجمعة 28 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مشادة على الهواء بسبب طاعة الزوج (فيديو)

طاعة الزوج
طاعة الزوج

نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الدكتورة شيماء علام، استشاري تعديل السلوك، ووائل نجم، الاستشاري الأسري، بسبب طاعة الزوج.

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وقالت الدكتورة شيماء خلال لقاء مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إن خدمة الزوجة لزوجها غير واجبة وليست ملزمة إطلاقا بخدمته لأن المرأة حاليا تعمل مثل الرجل وتنفق على البيت كما ينفق هو أيضا.

وتبعت منفعلة: "لما الزوج يبقى قاعد والست بتعمل الأكل في المطبخ وزوجها يقولها هاتيلي كوباية مايه ليه؟ هو إيده اتقطعت ما يقوم يجيبها لنفسه".

طاعة الزوج واجبة

ليرد عليها وائل نجم قائلا: "طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها له واجبة وليس من حق الزوجة فرض وصايتها على الزوج وما يحدث في هذا الأمر يعود إلى الخلف 100 عام".

لتهاجمه الدكتورة شيماء علام، قائلة: هرد عليك بطريقة تزعلك وتزعل المشاهدين".

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