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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل المهلبية بالمانجو| حلوى منعشة بنكهة الصيف

مهلبية بالمانجو
مهلبية بالمانجو

المهلبية هي واحدة من الحلويات التقليدية التي تُحبّ في العديد من الثقافات، وتُحضّر بطرق متنوعة حسب المكونات المتاحة والمذاق المطلوب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير مهلبية المانجو، وهي وصفة منعشة ومثالية لفصل الصيف، هذا الطبق يمزج بين قوام المهلبية الناعم ونكهة المانجو الغنية، مما يجعله خيارًا رائعًا لأي مناسبة.


 

مهلبية بالمانجو

طريقة عمل المهلبية بالمانجو

المكونات

- 3 أكواب من الحليب

- 1 كوب من عصير المانجو الطازج

- 1/2 كوب من السكر

- 4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة

- 1/2 ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري)

- قطع من المانجو للتزيين


 

طريقة التحضير

1. تحضير الحليب والنشا: في وعاء متوسط الحجم، اخلط الحليب مع نشا الذرة حتى يذوب النشا تمامًا ولا توجد كتل.


 

2. الطبخ: ضع الوعاء على نار متوسطة، وأضف السكر واستمر في التحريك المستمر حتى يبدأ الخليط في الغليان ويثخن. هذا يستغرق حوالي 10 دقائق.


 

3. إضافة عصير المانجو: بعد أن يثخن الخليط، أضف عصير المانجو واستمر في التحريك لمدة 2-3 دقائق إضافية حتى يمتزج العصير جيدًا مع المهلبية.


 

4. النكهة: إذا كنت تستخدم ماء الزهر، أضفه الآن وامزج جيدًا.


 

5. التبريد: صب المهلبية في أطباق التقديم واتركها تبرد في درجة حرارة الغرفة ثم ضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل لتتماسك.


 

6. التقديم: قبل التقديم، زين المهلبية بقطع من المانجو الطازج.


 

نصائح

- يمكنك إضافة القليل من الكريمة المخفوقة على الوجه لإضفاء طابع فاخر.

- جرّب استخدام أنواع مختلفة من الفواكه حسب الموسم لإعطاء نكهات متنوعة للمهلبية.

 

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الجريدة الورقية