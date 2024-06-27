الجمعة 28 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

فرد الأمن المصاب بمشاجرة إمام عاشور يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه (فيديو)

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف على فايز محامي ضحية مشاجرة إمام عاشور لاعب نادى الأهلى، بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد، آخر تطورات الأزمة، موضحًا أنه تقدم بطلب للنيابة العامة لإضافة اتهامات وأقوال جديدة ضد إمام عاشور من بينها التجمهر واستعراض القوة.

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فرد الأمن المصاب بواقعة إمام عاشور يكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هي وهما" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس: “طلبنا بتعويض مدني قيمته 5 ملايين جنيه”، لافتا إلى أن موكله تعرض لإيذاء نفسي وبدني، جراء التعدي عليه بالضرب وسقوطه أرضًا درجة الإغماء.

تعليق فرد الأمن المصاب بمشاجرة إمام عاشور

من جهته علق عبد الله مصطفى فرد الأمن  المجني عليه في واقعة إمام عاشور لاعب نادى الأهلى، خلال اقتحامه مول تجارى بالشيخ زايد، على الحادث.

وقال: “احترمت مكان عملي ومرضتش اضربه وهاخد حقي منه بالقانون، وأنا رجل متعلم ومحامي”، مضيفا: “فوجئت بهجوم إمام عاشور لاعب الأهلي وبصحبة 15 فردا عليه الساعة السابعة صباحا وتلقيت ضربة قوية في رأسي أفقدتني الوعي واستيقظت بعد فترة لأجد نفسي أمكث على كرسي متحرك، لافتا إلى أنه أعطى تعليمات لزملائه بعدم التعرض له لعدم تفاقم الأزمة”.

تابع: “لاعب الأهلي كان داخل المول هايج وثائر وفقدت الوعي بعد ما ضربني في دماغي وصحيت لقيت نفسي قاعد على كرسي متحرك، أنا هاخد حقي بالقانون”، موضحا أن النادي الأهلي يرفع شعار نادي المبادئ والقيم وهو ما فقده لاعب الأهلي إمام عاشور.

وكان قسم الشيخ زايد تلقى بلاغا من مشرف أمن داخل مول شهير يتهم فيه لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بالاعتداء عليه بالضرب بعد اقتحامه هو وآخرون، المول بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية والتسبب فى حالة من الصخب والضجيج.

وجرى إحالة بلاغ المجني عليه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين المشاركين في الاعتداء بالضرب المبرح على فرد الأمن المبلغ، وعلى رأسهم إمام عاشور.

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