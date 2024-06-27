فرد الأمن المصاب بواقعة إمام عاشور يكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

روى عبد الله مصطفى فرد الأمن المجني عليه في واقعة إمام عاشور لاعب نادى الأهلي، خلال اقتحامه مول تجارى بالشيخ زايد، تفاصيل الحادث.

وقال خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس: “فوجئت بهجوم إمام عاشور وبصحبة 15 فردا عليه وتلقيت ضربة قوية في رأسي أفقدتني الوعي واستيقظت بعد فترة لأجد نفسي أمكث على كرسي متحرك”، لافتا إلى أنه أعطى تعليمات لزملائه بعدم التعرض له لعدم تفاقم الأزمة.

وأوضح: “لاعب الأهلي كان داخل المول هايج وثائر وفقدت الوعي بعد ما ضربني في دماغي وصحيت لقيت نفسي قاعد على كرسي متحرك، أنا هاخد حقي بالقانون”، متابعا أن النادي الأهلي يرفع شعار نادي المبادئ والقيم وهو ما فقده لاعبه إمام عاشور.

بداية واقعة إمام عاشور

وكان قسم الشيخ زايد تلقى بلاغا من مشرف أمن داخل مول شهير يتهم فيه لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بالاعتداء عليه بالضرب بعد اقتحامه هو وآخرون، المول بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية والتسبب فى حالة من الصخب والضجيج.

وجرى إحالة بلاغ المجني عليه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين المشاركين في الاعتداء بالضرب المبرح على فرد الأمن المبلغ، وعلى رأسهم إمام عاشور.