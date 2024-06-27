الجمعة 28 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فرد الأمن المصاب بواقعة إمام عاشور يكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

إمام عاشور
إمام عاشور

روى عبد الله مصطفى فرد الأمن  المجني عليه في واقعة إمام عاشور لاعب نادى الأهلي، خلال اقتحامه مول تجارى بالشيخ زايد، تفاصيل الحادث.

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الأهلي يرشح إمام عاشور للحملة الترويجية لبطولة "الأفروأسيوية"

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عبد القادر يفجر أزمة جديدة في الأهلي بسبب "إمام عاشور"

وقال خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس: “فوجئت بهجوم إمام عاشور وبصحبة 15 فردا عليه وتلقيت ضربة قوية في رأسي أفقدتني الوعي واستيقظت بعد فترة لأجد نفسي أمكث على كرسي متحرك”، لافتا إلى أنه أعطى تعليمات لزملائه بعدم التعرض له لعدم تفاقم الأزمة.

وأوضح: “لاعب الأهلي كان داخل المول هايج وثائر وفقدت الوعي بعد ما ضربني في دماغي وصحيت لقيت نفسي قاعد على كرسي متحرك، أنا هاخد حقي بالقانون”، متابعا أن النادي الأهلي يرفع شعار نادي المبادئ والقيم وهو ما فقده لاعبه إمام عاشور.

بداية واقعة إمام عاشور 

وكان قسم الشيخ زايد تلقى بلاغا من مشرف أمن داخل مول شهير يتهم فيه لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بالاعتداء عليه بالضرب بعد اقتحامه هو وآخرون، المول بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية والتسبب فى حالة من الصخب والضجيج.

وجرى إحالة بلاغ المجني عليه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين المشاركين في الاعتداء بالضرب المبرح على فرد الأمن المبلغ، وعلى رأسهم إمام عاشور.

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