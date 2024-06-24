عبد القادر يفجر أزمة جديدة في الأهلي بسبب "إمام عاشور"

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان وسط أزمة القمة التي تشهدها الساحة الرياضية في الوقت الحالي، هناك أزمة داخل جدران النادي الأهلي بطلها أحمد عبد القادر.



وأضاف شبانة أن لجنة التخطيط توصلت مع مجلس الإدارة بالكامل لحل في تمديد عقد أحمد عبد القادر بمساواته بالفئة الأولى مقابل ٧ مليون جنيها.



واستكمل شبانة أن المفاجأة كانت برفض عبد القادر للعرض المقدم، مؤكدا على أن اللاعب يطلب المساواة في القيمة المالية التي يتقاضاها إمام عاشور والتي تصل إلى ١٥ مليون جنيها.



واختتم شبانة قائلا: وكيل اللاعب رد على الأهلي بان هناك عروض عديدة مقدمة بالفعل للحصول على خدمات عبد القادر، وان الراتب بمثابة جزء من المشاكل النفسية التي يعاني منها اللاعب.

