جامعة الفيوم تتقدم 247 مركزًا عالميًا في التصنيف الأمريكى

أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم ظهورَ جامعة الفيوم في تصنيف يو إس نيوز الأمريكي لعام 2024-2025م US News Best Global Universities؛ حيث حصدت الجامعة مراكزَ متميزةً محليًّا وعالميًّا من بين أكثر من 2400 جامعة من حوالي 100 دولة.

ترتيب جامعة الفيوم

وأوضح أنه وفقًا لبيانات التصنيف فقد احتلت جامعة الفيوم الترتيب 730 عالميًّا، مُتقدمةً بِنَحْوِ 247 مركزًا دوليًّا، محافظةً على وجودها ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة مصنَّفَة دوليًّا، كما احتلت الترتيب 28 إفريقيًّا متقدمةً بِنَحْوِ 11 مركزًا على مستوى قارة إفريقيا، والترتيب 14 على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأضاف الدكتور ياسر مجدي حتاته -كذلِكَ - ظهور الجامعة في مجالات مختلفة، حيث نالت المركز 681 عالميًّا في مجال الفيزياء. والترتيب 767 عالميًّا في الهندسة.

ومنْ جانبهِ أَكَّدَ الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تقدُّمَ ترتيب الجامعة في التصنيفات العالميَّة يأتي في إطار سعي الجامعة نحو التقدم والتميُّز، في شتى المجالات، ولاسيَّما في مجال البحث العلمي، وذلك بتوفير المناخ المناسب للبحث العلمي، وتشجيع الباحثين، والحرص على تجويد الأبحاث العلمية وتطويعها لخدمة المجتمع وتطويره وحل مشكلاته، وذلك في ضوء خطة البحث العلمي لجامعة الفيوم (2022-2027)، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كما أشار -أيضًا- إلى أن تصنيف "يو إس نيوز الأمريكي" يعتمد على عدة مؤشرات لتقييم الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات؛ ومنها: الوجودُ الإقليمي والدولي، الأبحاث والمؤلفات التي قام بنشرها الباحثون من الجامعة، نسبة الاستشهادات البحثية، وحضور المؤتمرات العلمية.







