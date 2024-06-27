ضبط 182 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية ‏

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط ‏‏(182قطعةسلاح نارى بحوزة 168متهم).

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وذلك على النحو التالى :‏

‏(12) بندقيةآلية.‏

‏(11) بندقية خرطوش. ‏

‏(5) طبنجات.‏

‏(154) فرد محلى.‏

‏(416) طلقة مختلفة الأعيرة.‏

‏(20) خزينة متنوعة.‏

(242) قطعةسلاح أبيض .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات ‏الأمنية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ‏‏ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره ‏‏وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة ‏في التجمع الخامس، ‏‏بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض ‏القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل ‏منهم مبلغ 1000 ‏‏جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ‏عما أسند إليه بتهمة ‏‏إحراز الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة ‏الشرطة لمدة 3 سنوات، ‏‏ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن ‏‏بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ ‏محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 ‏بدائرة قسم البساتين ‏‏استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني ‏عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل ‏تكدير الأمن العام ‏‏والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة ‏بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على ‏‏الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير ‏مششخن (2 فرد ‏‏خرطوش)، وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من ‏الضرورة الشخصية ‏‏أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: ‏

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً ‏وقيمة ‏بالأوراق والمملوكة ‏للمجني عليه سيد ربيع.‏