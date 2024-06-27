30 يونيو.. سيدات مصر حافظن على هوية الوطن باستدعاء تاريخ النضال (فيديو)

أكدت إيزيس محمود، رئيس إدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية في 30 يونيو استدعت تاريخها النضالي وانطلقت تقود الصفوف للحفاظ على هوية الوطن، مشددةً على أن دورها أصبح واضحًا بشكل كبير في المجتمع خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مؤسسات الدولة تتكامل لتقدم للمرأة برامج ومبادرات، فوزارة التضامن الاجتماعي تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وأيضًا وزارة الصحة والسكان تتوسع في المبادرات الصحية التي تتوجه للمرأة بشكل عام.

وذكرت، أن المجلس القومي للمرأة يقود حركة مجتمعية كبرى لإعادة تشكيل وعي المجتمع فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع، لافتةً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، تحدد مجموعة من الأطر، حتى تتحرك نحوها الدولة لتحقيق مجتمع عادل يقوم على تكافؤ الفرص، واندماج اجتماعي لكل أفراد الوطن، مؤكدة أن تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع يدعم تمكين المرأة.

تكريم مثقفي اعتصام وزارة الثقافة في احتفالية ذكرى ٣٠ يونيو

كشف الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة أن وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني والإدارة المركزية للشئون الفنية بصدد إقامة إحتفالية خاصة بمرور ١١ عامًا على ذكرى ثورة ٣٠ يونيو وذلك يوم الأحد المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم أن سيتم تكريم مجموعة من الأساتذة المثقفين الذين شاركوا في اعتصام وزارة الثقافة الذي أقيم إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين وسوف يتم تقديم دروع لأهلهم وذويهم.

ومن الرموز الذين سيتم تكريم أسمائهم الفنان الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الفنان الراحل خالد صالح، الروائي الراحل بهاء طاهر، الكاتبة الراحلة فتحية العسال، الشاعر الراحل سيد حجاب.

وأضاف "عبدالمنعم" أنه سيقوم الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بإهدائهم دروع تكريم وتسليمها إلى ذويهم.

من ناحية أخرى من المقرر أن يتم عرض فيلم "شهادة على الثورة" وهو من إخراج حامد سعيد وهو انتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية خلال إفتتاح إحتفالية عيد ثورة ٣٠ يونيه الذي سيقام الأحد المقبل على مسرح السامر بالعجوزة.

فيلم "شهادة على الثورة" يتناول شهادة المشاركين في إعتصام وزارة الثقافة عام ٢٠١٣ قبل إندلاع ثورة ٣٠ يونيه ويروي بعض الذكريات والشهادات للمثقفين والفنانين الذين أطلقوا شرارة الثورة.