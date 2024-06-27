أمين صندوق تطوير التعليم يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء برقية تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو لعام 2024.

وجاء في البرقية: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية - القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة التي سوف تظل علامة فارقة في تاريخ الوطن ، تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصري ضد قوى الشر ، أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادتكم الرشيدة ، شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.. حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم وكلل مسيرتكم بالتوفيق والازدهار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

إجازة ذكرى 30 يونيو

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بجميع قطاعات الدولة المختلفة، والوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وجميع شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى استمرار جميع أعمال الامتحانات في المواعيد المحددة لها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

أعلنت وزارة العمل في بيان يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، لجميع العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأصدرت الوزارة كتابًا دورياً بذلك إلى جميع مديريات العمل بجميع المحافظات لنشر أحكامه على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه.

وأكد بيان وزارة العمل على أن الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل، على أن يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل لذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.