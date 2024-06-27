وكيل مديرية صحة القليوبية يتفقد مركز طب الأسرة بكفر تصفا

في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية، وبناءا على تعليمات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قام اليوم الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة بعمل جولة مرورية بمركز طب الأسرة بقرية كفر تصفا التابعة لكفر شكر، والمدرجة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة.

وأثناء المرور تأكد من تواجد الطاقم الطبي كاملا، وتفقد أعمال الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وكذلك من تدريب الطاقم الطبي علي أعمال الطوارئ، وتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر المستلزمات الخاصة بها بالاضافة الي التأكد من تفعيل حركة الملف وانشاء ملفات جديدة لجميع المترددبن علي الوحدة

وتفقد الدكتور محمد جمال الصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة، وعيادة الأسنان، وطب الأسرة، بالاضافة الي العيادات التخصصية الأخري والتي تضم عيادة الأطفال والجلدية، والنسا ووحدة العلاج الطبيعي.

كما تابع أعمال رفع الكفاءة التي تتم بالوحدة، من إصلاح للكهرباء والسباكة وغيرها من أعمال التطوير، وتابع أيضا أعمال التطعيمات، ومكتب الصحة وتأكد من انتظام سير العمل بهما.