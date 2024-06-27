لتلبية شغف متابعي الرياضة.. "المشهد" تُطلق "almashhadsports"

أعلن الإعلاميين خليل جمال وهيا محمود، مقدمي برنامج "دردشات"، عن اطلاق قناة ومنصة "المشهد"، لمنصة جديدة مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بالرياضة والأخبار الرياضيّة بهدف تلبية رغبات القارئ العربي المتابع للأخبار الرياضية، وحملت المنصة الجديدة اسم "almashhadsports".

بهدف إيجاد مساحة ووجهة جديدة وشاملة لعشاق الرياضة، للتّواصل والمشاركة والبقاء على اطّلاع بأحدث التطورات الرياضية والبطولات، تم إطلاق الصفحات الجديدة من قبل قناة "المشهد"، نظراً للإقبال الكبير على المحتوى الرياضيّ المقدم عبر قناة "المشهد".

وحل مارون بدران، رئيس قسم الديجيتال في قناة ومنصة "المشهد" ضيفا ببرنامج "دردشات" للحديث بشكل مفصل عن اطلاق المنصات الرياضية الجديدة، موضحا أنه هناك 3 أسباب رئيسة لإطلاق هذه الصفحات، أولها الإقبال الكبير الذي شهدته منصة "المشهد"، بالإضافة إلى التخصص لأنّ بعض الأشخاص يفضّلون متابعة أمور معيّنة فقط والرياضة على سبيل المثال تحظى بمتابعة كبيرة في ظل الأحداث الرياضية الكبيرة امم اوروبا والتى تحظى على متابعة كبيرة من الجمهور خلال الوقت الحالي.

وأوضح أن الأولمبياد واليورو وكوبا أميركا، ضمن الأسباب لإطلاق المنصات والصفحات الرياضية الجديدة، منوها بأنه سيكون لكرة القدم الحصّة الأكبر على المنصات بما أنّها الرياضة الأكثر متابعة في العالم العربي، وسيكون هناك متابعة لأخبار التنس والفورمولا 1، وحتى بعض الرياضات التي تهم الجمهور وبالتالي ستكون الأخبار متنوّعة.

ويذكر أن قناة المشهد، استضافة في أوقات سابقة الإعلامية لميس الحديدي والتي كشفت عن سبب إخفاء إصابتها بمرض السرطان، قائلة: "مش لازم الناس تعرف دا من 10 سنوات، ودا وجع يخصني وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة، مضيفة: “أنا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر، ولما بيجيلك كانسر، بتستخبي، وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها، يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه”.