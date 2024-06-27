وكيل شباب القليوبية يشهد تدشين كيان "شباب بحري"

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تدشين الكيان الشبابى "شباب بحري " بالقليوبية، أحد الكيانات الشبابية المنضمة حديثا لاتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

وجاء ذلك بحضور محمد الاسكندرانى رئيس كيان شباب بحري، محمود شعبان معاون المدير العام، باسم مجدى منسق الكيان بالقليوبية، وجاء ذلك بمقر قاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وبمشاركة الشباب أعضاء الكيان بالقليوبية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية خلال اللقاء على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بملف الكيانات الشبابية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى اطار استراتيجية الوزارة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات ، مشيرا إلى الدور الذي تقدمه وزاره الشباب والرياضه والنجاح الذي تم تحقيقه في جذب الشباب للمشاركه الفاعلة في كافه انشطه وفعاليات الوزارة .

واستعرض محمد الاسكندرانى ، رئيس الكيان رؤية ورسالة وأهداف الكيان والبرامج المنفذه ، والمشاركات الشبابية المتعددة ، من خلال عرض الهوية البصرية للكيان ، وما سيقدمه الكيان خدمة للشباب والمجتمع تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة ، واختتم اللقاء بعرض خطة الكيان خلال الفترة المقبلة وتوجيه الشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على دعمه لشباب القليوبية فى جميع المجالات.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما غير مسبوقا بالقيادات والكوادر الشبابية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم شباب مصر على كافة المستويات، وتفعيل دورهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم ، وتضم وزارة الشباب والرياضة العديد من الكيانات الشبابية المتنوعة بجميع المحافظات وتم إنشاء اتحاد رسمى للكيانات الشبابية تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.