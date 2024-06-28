بـ220 درجة| فرص عمل لخريجي مدرسة ماونتن فيو الدولية

أعلنت مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية إتاحة التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على 220 درجة كحد أدنى للتنسيق.

تستغرق الدراسة في مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ثلاث سنوات على أن يتم منح الطلاب بعد إتمام الدراسة شهادة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية لتكنولوجيا إدارة المنشآت.

وتقع مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العبور، وتتوفر وسائل مواصلات تصل إلى المدرسة من مختلف الأنحاء، لتسهيل وصول الطلاب إلى المدرسة بكل يسر وسهولة.

كما توفر مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الزي المدرسي للطلاب طوال فترة الدراسة التي تمتد لثلاث سنوات، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومريحة للطلاب.

وتعد مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أحد إسهامات مؤسسة ماونتن فيو للتنمية والتي تأتي ضمن رؤية المؤسسة الهادفة إلى إتاحة فرص عمل لائقة للشباب من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية لتطوير مهارات ورفع قدرات الطلاب والخريجين، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 عبر إتاحة نظام تعليمي عالي الجودة ومطابق للمعايير الدولية بمدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

تهدف مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية إلى تطوير مستوى العمالة الفنية في مصر بما يسهم في تأمين وظائف للخريجين في كبرى الشركات في مجال إدارة المنشآت والمرافق. فمن خلال ما تقدمه للطلاب، تسعى المدرسة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومتطورة، تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة

شروط التقديم في مدرسة ماونتن فيو الدولية:

يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024. يكون الطالب المتقدم في مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حاصلا على مجموع 220 درجة أو أكثر. يجب أن يكون الطالب حاصلاً على درجة لا تقل عن 48 في اللغة الإنجليزية. أن يكون عمر الطالب المتقدم في مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية أقل من 18 عامًا في أول أكتوبر 2024. يتطلب الالتحاق في مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية اجتياز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي.

تدريبات تقدمها مدرسة ماونتن فيو الدولية:

ورش العمل: تقام ورش عمل بشكل دوري لتدريب الطلاب على مهارات عملية محددة.

المشاريع التطبيقية : يشارك الطلاب في مشاريع تطبيقية حقيقية لاكتساب الخبرة العملية.

التدريب في الشركات: تتضمن بعض البرامج فترات تدريب في شركات متخصصة في مجال إدارة المنشآت والمسطحات الخضراء.

فرص عمل متاحة لخريجي مدرسة ماونتن فيو الدولية: