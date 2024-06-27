خبير اقتصادي يكشف أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي (فيديو)

كشف الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبى المشترك الذى ستستضيفه القاهرة خلال الفترة من 29 و30 يونيو، مؤكدًا أنه حدث اقتصادي كبير جدا في توقيت بالغ الأهمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أنه يوجد تحديات كبيرة في الشرق الأوسط تحيط بالدولة المصرية ورغم ذلك فأن القاهرة تثبت للعالم أنها قادرة استضافة هذا المؤتمر الذي يصحبه عدد كبير من وفود دول الاتحاد الأوروبي.

مصر تعول على المؤتمر لطرح فرص استثمارية

وأشار إلى أن مصر تعول على هذا المؤتمر في طرح كل الطرق الاستثمارية المتاحة داخل الدولة في كل القطاعات المختلفة.

تابع: “من المقرر أن تطرح الدولة المصرية تجربتها الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال المؤتمر، ويعد فرصة جيدة لدول الاتحاد الأوروبي للتعرف على الخطوات التي اتخذتها مصر بشأن تطوير البينة التحتية في كل القطاعات”.

