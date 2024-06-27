تعزيز آليات التعاون المشترك بين مياه الشرب ووعاظ الشرقية

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية تعزيز سبل التعاون ووضع آليات عمل مشتركة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وبين باقي مديريات المحافظة.

وأوضح أن الشركة تستهدف فتح قنوات إتصال جديدة مع جميع مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية والخدمية.

وعقد أبو حلاوة اجتماعًا تنسيقيًا بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية مع فضيلة الشيخ سعيد عبد الدايم، مدير عام منطقة وعظ الشرقية ورئيس لجنة الفتوى والإعلام الديني، حيث حضر الإجتماع أيضا ممثلا عن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية.

تناول الاجتماع؛ مناقشة آليات تعزيز سبل التعاون المشترك من خلال تفعيل أدوار الوعاظ والأئمة خلال تنفيذ ندوات وحملات التوعية، للحد من إهدار المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي، بجانب عمل توعية داخلية مستمرة للعاملين بمحطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي بأفرع الشركة المختلفة، بتواجد الوعاظ والأئمة خلال تلك الندوات.

وأشار إلى تنفيذ حملات توعوية وندوات بالمعاهد والمدارس، بحضور ممثلين عن الجهتين خلال العام الدراسي الجديد،

يأتي هذا في ظل اهتمام القيادة السياسية بقضايا المياه والمحافظة علي البيئة.

وعقب الإجتماع، قام الشيخ سعيد عبد الدايم بتفقد الإدارات الخدمية بالشركة مثل إدارات ( الخط الساخن، خدمة العملاء، مركز إصدار الفواتير ) لرؤية مجهودات الشركة على أرض الواقع من أجل تفعيل دور رجال الدين كخير سفراء للشركة.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح، بتجميعها في أكياس سميكة وإلقاؤها بالأماكن المخصصة لذلك حفاظاً على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد استهلاك المياه، من خلال نشر ثقافة الحد من الإسراف، وذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني، وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل، وكذلك السعي إلى القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.