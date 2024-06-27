حتى لا يخدعك أحدهم .. طرق التمييز بين الذهب الصيني والأصلى

طرق التمييز بين الذهب الصيني والأصلى .. يحرص الكثير من المواطنين على إستثمار أموالهم فى شراء الذهب باعتباره ملاذ آمن لحفظ النقود لا سيما بعد تتابع الأحداث فى المنطقة ، وتذبذب أسعار الدولار و إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية و يبحث الكثير عن كيفية التفريق بين الذهب الأصلي و المزيف تجنبًا للتعرض للنصب من بعض التجار.

طرق التمييز بين الذهب الصيني والأصلى

من يرغب في شراء الذهب الأصلي النقي دون أن يتعرض للغش، عليه معرفة طرق التفرقة بينه وبين الذهب الصيني المنتشر في الأسواق.

حيث أن المشغولات الذهبية الصينية مصنوعة من مزيج مجموعة من المعادن التي يتم طلاؤها بعد تشكيلها بقشرة خارجية من الذهب.

ويتم بيع الذهب الصيني بالقطعة وليس بالجرامات كما هو الحال في الذهب الحقيقي، لذا فإن سعره أقل كثيراً من الأصلي.

وحرصًا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء نرصد لكم من خلال التقرير التالي أبرز الطرق للتعرف على المعدن الأصفر الأصلى و التفرقة بين غيره بطرق سهلة وبسيطة.

الذهب الصيني والمغناطيس

هذه طريقة من طرق كشف هذا النوع من الذهب من خلال استخدام مغناطيس حيث ينجذب إليه على الفور، بينما الذهب النقي لا يحدث معه ذلك.

أما بالنسبة للوزن فإن الذهب الصيني ذو وزن ثقيل بشكل مُلفت، نظراً لاحتوائه على معادن كثيرة.

وبالنسبة للشكل، فإن الذهب الصيني لا يوجد به أختام بينما يتم ختم الذهب الأصلي بأختام توضح وزنه والعيار الخاص به.

ومع الاستخدام سوف تلاحظ تغير لون الذهب الصيني عندما يتعرض للماء والعرق، بينما يبقى اللون الذهبي لامعًا في حالة الذهب الحقيقي مع مرور الوقت. وعند النظر لقطع حُلي الذهب الصيني ستجد أن صناعتها غير متقنة والقطع غير متماسكة ويمكن ثنيها بسهولة.

الفرق بين الذهب والمطلي ذهب

سبق القول أن الفرق بين الذهب الصيني والذهب الحقيقي يمكن ملاحظته بعدة طرق، لكن هل توجد اختبارات يمكن أن تحسم هذا الفرق؟

بالفعل قدم خبراء دار الزين بعض الخطوات والإجراءات التي يمكن من خلالها الكشف عن الفرق بين النوعين، وذلك كما يلي:

يمكن وضع قطع الذهب في وعاء من الماء، فإذا طفت على الماء تكون مقلدة، أما إذا سقطت في القاع على الفور تكون أصلية لأن كثافة الذهب الأصلي عالية.

ارتداء الذهب الصيني لفترة طويلة يترك أثاراً ملونة خضراء وزرقاء على الجلد، لأنه يتعرض للتأكسد نتيجة التعرض للماء والعرق.

الذهب الاصلي لا يتأكسد ولا يتغير لونه حتى مع الارتداء لفترة طويلة.

الذهب الصيني إذا تعرض للخدش يفقد لونه بسهولة، وهذا لا يحدث أبداً مع الحقيقي.

يتغير لون الذهب الصيني إذا تعرض لبعض المواد مثل الخل والليمون.

الذهب الصيني يتميز برائحة غير محببة تشبه الصدأ إذا وضع في اليدين مع الفرك لدقائق، بينما لا يصدر على الذهب الأصلي أي رائحة.

تعرض الذهب الصيني للنار المباشرة يجعله ينصهر بسهولة لأنه مكون من عدة معادن، بينما الذهب الأصلي لا يحدث له ذلك إلا بطريقة وظروف معينة.

الذهب الحقيقي

الفرق بين الذهب الصيني والذهب الحقيقي له شواهد كثيرة تم ذكر بعضها ليسهل على العملاء التفرقة بسهولة.

لكن هناك وسيلة مهمة تساعدهم في شراء الذهب الحقيقي دون التعرض للخداع أو الغش.

وهي الشراء من متجر آمن ومضمون ومعروف بسمعته الطيبة، وهو دار الزين الذي يقدم أرقى أشكال المشغولات الذهبية رائعة الجمال والمصنوعة من الذهب النقي بأعلى جودة.

أسعار الذهب الآن

وارتفع سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا على عمليتي البيع والشراء بالأسواق ومحلات الصاغة) محققا قيمة جديدة وسجل، 3150 جنيهًا، الآن.

ويبحث الكثير من المواطنين، عن سعر الذهب اليوم، على مدار الساعة على محركات البحث والمواقع والمنصات المتخصصة.

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: 3600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 3150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 2700 جنيه.

سعر الذهب عيار 14: 2100 جنيه.

سعر الجنيه الذهب الآن: 25200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على شراء المشغولات تحديدا بمعرفة سعر المصنعية، والذي يكون مختلفا من تاجر إلى آخر، وهي من أهم ما يبحث عنه المقبلون على الشراء خاصة المشغولات من عيار 21 .