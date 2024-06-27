قرب إنتهاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بالغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمحطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، و التي اوشكت على الانتهاء .

ووجه المحافظ الشكر للعمال الذين يبذلون قصارى جهودهم للانتهاء من المشروع مشيدا بالجهد المبذول لاستمرار زيادة معدلات الإنجاز، للانتهاء من تنفيذ المشروع في اسرع وقت.

وتقام المحطة على مساحة 14 فدان و يتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة انتاج 70 مليون بيضة في العام ، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا ،الاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا ، المهندس اشرف هواش مدير مديرية الاسكان.