مياه الشرقية تناقش الموازنة التقديرية الجديدة للعام المالى 2024 / 2025

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، الجمعية العمومية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي2025/2024، بحضور المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء الجمعية العمومية والقطاع المالي بالشركة.

تم خلال الاجتماع؛ مناقشة جدول الأعمال، وتقرير تقييم الأداء للشركة، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تم خلال الجلسة، اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2024-2025.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بضرورة تكثيف وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وفي سياق متصل، نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حملة ميدانية استطلعت من خلالها آراء المواطنيين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة منيا القمح، تطبيقًا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أهمية التواصل المستمر مع العملاء، وتكثيف حملات استطلاع الآراء، والتأكيد على آلية الشكاوي والتظلمات.