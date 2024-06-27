إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بجنوب سيناء

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل نيسان، بعد كمين الصعايده بـ 2 كيلو اتجاه ابوزنيمه الطريق القديم .
تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بأصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل نيسان، بعد كمين الصعايده بـ 2 كيلو اتجاه ابوزنيمه الطريق القديم .
وأسفر الحادث عن إصابة كلٍ من:- 1- محمد فريك سعيد - 46 سنة - جنوب سيناء - سحجات وكدمات متفرقة بالجسم 2- محمود عبد المحسن محمد - 42 سنة - القاهرة 3- نهي عبد المهيمن محمد - 35 سنة - القاهرة 4- وعد محمود عبد المحسن محمد - 11 سنة - القاهرة 5- عهد محمود عبد المحسن محمد - 9 سنوات - القاهرة
وتم الدفع بـسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي بجنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.