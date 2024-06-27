الجمعة 28 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بجنوب سيناء

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل نيسان، بعد كمين الصعايده بـ 2 كيلو اتجاه ابوزنيمه الطريق القديم .

 

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بأصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل نيسان، بعد كمين الصعايده بـ 2 كيلو اتجاه ابوزنيمه الطريق القديم .

وأسفر الحادث عن إصابة كلٍ من:-
1- محمد فريك سعيد - 46 سنة - جنوب سيناء - سحجات وكدمات متفرقة بالجسم 
2- محمود عبد المحسن محمد - 42 سنة - القاهرة
3- نهي عبد المهيمن محمد - 35 سنة - القاهرة 
4- وعد محمود عبد المحسن محمد - 11 سنة - القاهرة
5- عهد محمود عبد المحسن محمد - 9 سنوات - القاهرة

وتم الدفع بـسيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر المركزي بجنوب  سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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