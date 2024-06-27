العثور على جثة متحللة داخل شقة بأسوان

عثر عدد من الأهالي داخل إحدى العمارات السكنية في مدينة أسوان، مساء اليوم الخميس، على جثة لرجل مسن داخل شقته متحللة، وتم اتخاذ اللازم ونقلها إلى المشرحة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بعثور عدد من الأهالي داخل إحدى العمارات السكنية بمنطقة العقاد على جثة رجل مسن في وضع التحلل بظروف غامضة ولم يتبين سبب ذلك حتى الآن.

وبانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعرفة الأسباب وراء ذلك، تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد سيد بسطاوى، عمره 65 سنة، ووضعها محلله نظرًا لوقوع وفاة الشخص قبلها بعدة أيام.

وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف أسوان وتم الدفع بسيارة ونقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وللعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

وتكثف الجهات الأمنية في أسوان جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن في وضع التحلل داخل شقته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات حيالها.