وزير الري ونظيره بجنوب السودان يفتتحان مشروع إنشاء آبار جوفية بمدينة بور

زار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان ، ولاية جونجلى بدولة جنوب السودان ، لحضور حفل تدشين "مشروع إنشاء آبار جوفية لاستخدامات الشرب بجامعة جون جارنج" بالولاية ، وكان فى استقبالهما محجوب بيل حاكم ولاية جونجلى .

وأعرب حاكم ولاية جونجلى محجوب بيل، عن ترحيبه بزيارة الدكتور سويلم والوفد الرسمي المرافق له والسفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التى تم نهوها او الجارى تنفيذها وعرض متطلبات الجانب الجنوب سودانى من المشروعات المستقبلية .

وأثنى محجوب على المشروعات التى تم تنفيذها بدعم مصرى، والتى تخدم قطاع كبير من المواطنين وتمثل مساهمة حقيقية فى خدمة المواطنين ، متوجها بالشكر للدولة المصرية وللقيادة السياسية وللدكتور سويلم على تنفيذ هذه المشروعات .

وتوجه الوزراء وحاكم الولاية والسفير المصري، لحضور احتفالية تدشين "مشروع إنشاء آبار جوفية لاستخدامات الشرب بجامعة جون جارنج" بمدينة بور بولاية جونجلى ، بحضور عدد من القيادات والمسئولين من البلدين وعدد كبير من المواطنين بمنطقة المشروع .

تدشين مشروع الآبار الجوفية بمدينة بور

وفى كلمته أعرب الدكتور هانى سويلم، عن سعادته بتدشين مشروع الآبار الجوفية بمدينة بور ، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس إلتزام مصر بدعم جهود دولة جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمواطنيها .

وقال الوزير: نشاهد اليوم على أرض الواقع إنطلاق المياه في محطة مياه الشرب الجوفية التي تحمل الخير والتنمية للمواطنين والأهالي، بالمنطقة بخدمة ما يقرب من ٤٠٠٠ نسمة .

وأشار سويلم، إلى أن مصر انتهت من تنفيذ (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية فى المناطق النائية لتوفير مياه الشرب لما يقرب ١٠٠ ألف نسمة ، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات لحصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال التطهيرات من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة .

ومن جانبه ، أشاد بال ماي دينج بالدور الريادي لمصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان ، متوجهاً بالشكر للدولة المصرية على تنفيذ هذا المشروع الهام الذى أسهم فى حسم المشكلة التى كانت تواجه طلاب الجامعة لعدم توافر مياه شرب كافية ونظيفة خلال العام الدراسى ، كما سيسهم البئر أيضا فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين فى المناطق المحيطة ، مطالباً بإستمرار الدعم المصرى لجنوب السودان فى مجال المياه .