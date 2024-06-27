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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري ونظيره بجنوب السودان يفتتحان مشروع إنشاء آبار جوفية بمدينة بور

وزير الري ونظيره
وزير الري ونظيره بجنوب السودان

زار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان ، ولاية جونجلى بدولة جنوب السودان ، لحضور حفل تدشين "مشروع إنشاء آبار جوفية لاستخدامات الشرب بجامعة جون جارنج" بالولاية ، وكان فى استقبالهما محجوب بيل حاكم ولاية جونجلى .

 

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وأعرب حاكم ولاية جونجلى محجوب بيل، عن ترحيبه بزيارة الدكتور سويلم والوفد الرسمي المرافق له  والسفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التى تم نهوها او الجارى تنفيذها وعرض متطلبات الجانب الجنوب سودانى من المشروعات المستقبلية .

وأثنى محجوب على المشروعات التى تم تنفيذها بدعم مصرى، والتى تخدم قطاع كبير من المواطنين وتمثل مساهمة حقيقية فى خدمة المواطنين ، متوجها بالشكر للدولة المصرية وللقيادة السياسية وللدكتور سويلم على تنفيذ هذه المشروعات .

وتوجه الوزراء وحاكم الولاية والسفير المصري، لحضور احتفالية تدشين "مشروع إنشاء آبار جوفية لاستخدامات الشرب بجامعة جون جارنج" بمدينة بور بولاية جونجلى ، بحضور عدد من القيادات والمسئولين من البلدين وعدد كبير من المواطنين بمنطقة المشروع .

تدشين مشروع الآبار الجوفية بمدينة بور

وفى كلمته أعرب الدكتور هانى سويلم، عن سعادته بتدشين مشروع الآبار الجوفية بمدينة بور ، مؤكداً أن هذا المشروع يعكس إلتزام مصر بدعم جهود دولة جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمواطنيها .

وقال الوزير: نشاهد اليوم على أرض الواقع إنطلاق المياه في محطة مياه الشرب الجوفية التي تحمل الخير والتنمية للمواطنين والأهالي، بالمنطقة بخدمة ما يقرب من ٤٠٠٠ نسمة .

وأشار سويلم، إلى أن مصر انتهت من تنفيذ (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية فى المناطق النائية لتوفير مياه الشرب لما يقرب ١٠٠ ألف نسمة ، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات لحصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال التطهيرات من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة .

ومن جانبه ، أشاد  بال ماي دينج بالدور الريادي لمصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان ، متوجهاً بالشكر للدولة المصرية على تنفيذ هذا المشروع الهام الذى أسهم فى حسم المشكلة التى كانت تواجه طلاب الجامعة لعدم توافر مياه شرب كافية ونظيفة خلال العام الدراسى ، كما سيسهم البئر أيضا فى توفير مياه الشرب النقية للمواطنين فى المناطق المحيطة ، مطالباً بإستمرار الدعم المصرى لجنوب السودان فى مجال المياه .

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