مشكلة المياه فى سنورس بالفيوم على مائدة الأحزاب فى مقر الوفد

استضاف حزب الوفد بمركز سنورس فى الفيوم، برئاسة عبدالله حمد رئيس لجنة الحزب بالمركز اجتماعا لقيادات عدد من الأحزاب؛ لمناقشة مشاكل مياه الشرب في مركز سنورس وهي المشكلة التي تفاقمت الأسابيع الماضية على نحو غير مسبوق.

حضر الاجتماع ايمن الصفتي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي بمحافظة الفيوم، ومحمد البجيجي عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، وممدوح السيد كامل امين التنظيم لحزب حماة وطن بمركز سنورس، وأدار الاجتماع الدكتور أحمد برعي نائب رئيس حزب الوفد بالفيوم والمتحدث الرسمي للحزب.

وناقش الاجتماع عمق الازمة الموجودة حاليا. بمركز سنورس على اعتبار انه اكثر مراكز المحافظة معاناة من انقطاع المياه لفترات قد تمتد الي اسابيع في بعض المناطق. واتفق الحاضرون على الفشل الواضح في إدارة القطاع من المسئولين عنه بالمحافظة.

وتم الاتفاق على كتابة مذكرة للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و كل الأجهزة المعنية بالمحافظة والتواصل مع أجهزة الإعلام لتسليط الضوء على حجم المشكلة..

حضر الاجتماع من قيادات حزب الوفد بسنورس كلا من حسين عثمان والحاج سيد عثمان و احمد السني ومحمد جاد ومن حزب حماة الوطن أيضا وفارس احمد عبد الفتاح..

مذكرة الى رئيس الشركة القابضة

وتم الاتفاق على كتابة مذكرة إلى المهندس مصطفى رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه على مدى سنوات عديدة مضت عاني مركز سنورس بكاملة بما فيها عاصمة المركز ذاتها ووحداته المحلية بما تضمه من قرى وعزب من مشاكل عميقة في مياه الشرب، وخاصة في فصل الصيف وطوال كل تلك السنوات كانت هناك وعودا متكررة باقتراب نهاية المشكلة جذريا ونهائيا. لكن ذلك لم يحدث، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكننا فؤجئنا ان حجم المشكلة هذا العام أكثر قسوة على الناس. نصف المركز يعاني من مشاكل بين انقطاع كامل يستمر أياما وحتى اسابيع. او انقطاع يستمر اليوم كله ما عدا ساعة أو ساعتين ليلا.

ونصت المذكرة على أن مناطق عديدة في مدينة سنورس تعاني بشدة منها معظم عزب مناشي سنورس وبني عتمان وطنطاوي تغيب المياه فيها بالاسابيع. وغرب المركز في فيديمين والتوفيقية وعزب في سنهور البحرية وسنهور القبلية ومطرطارس و ان حجم الماساة كبيرة ومعاناة الناس لا توصف و لا تعبر عنها كلمات مهما كانت وا المواطنين طرقوا كل أبواب منظومة المياه في المحافظة دون جدوى واقتصر الأمر على وعود متتالية دون أن يتغير هذا الواقع المتازم بدرجة او بأخرى. اننا نشكو الي سيادتكم ذلك الفشل وهذا العجز في التعاطي مع تلك المشكلة العميقة من القائمين على أمر شركة المياه بالفيوم ..كما اننا نلجأ اليكم ونأمل في تدخل حاسم وكريم يخفف من معاناة الناس في هذه الأيام شديدة الحرارة.