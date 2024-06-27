طبيبة مسالك بولية: آلام أسفل الظهر نتيجة لوجود حصوات الكلى

قامت طبيبة المسالك البولية داريا فيرسوفا بتسمية أعراض الحصوات، وحصوات الكلى تأتي بأحجام مختلفة وتتكون من الأملاح الموجودة في البول.

وقالت طبيبة المسالك البولية فيرسوفا لـ Vechernyaya: "عندما يحتوي البول على فائض من المواد المكونة للبلورات، مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك، ولا توجد مواد تمنع البلورات من الالتصاق ببعضها البعض، يتم إنشاء بيئة مثالية لتكوين حصوات الكلى".

وأشارت الطبيبة إلى أن آلام أسفل الظهر يمكن أن تحدث بسبب حصوات الكلى - وهذا أحد الأعراض المميزة لتفاقم تحص بولي بالإضافة إلى ذلك، قد تلاحظ وجود دم في البول، وكذلك تغيرات فيه ويكتسب البول رائحة كريهة للغاية، ويصبح داكنًا وغائمًا، وتصبح الرغبة في التبول أكثر تكرارًا.

من أكثر الحالات المؤلمة هو المغص الكلوي، وهو اضطراب ناجم عن انسداد الحالب بحصوات الكلى وفي الوقت نفسه، يشعر المريض بألم شديد في منطقة أسفل الظهر والبطن، وتتدهور الصحة العامة بشكل حاد، ويصاب الشخص بالحمى، ويصاب بالحمى، ويتقيأ.

وأضافت فيرسوفا أنه في الوقت نفسه، قد يكون لدى الشخص حصوات في الكلى ولا يعرف عنها شيئًا - فغالبًا ما يكون تحص البول بدون أعراض عمليًا وقد لا تكون الأعراض واضحة أيضًا، مثل التعب أو النسيان أو صعوبة النوم.

ما هي حصوات الكلى ؟

حصوات الكلى (وتسمى أيضًا الحصيات الكُلوية أو تحصي الكُلى أو التحصي البولي) هي ترسبات صلبة مكونة من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكُلى.

ومن أسباب تكون حصوات الكُلى النظام الغذائي وزيادة وزن الجسم وبعض الحالات الطبية وبعض المكمّلات الغذائية والأدوية. يمكن أن تصيب حصوات الكُلى أي جزء من المسالك البولية؛ من كليتيك إلى المثانة. تتكون الحصوات في أغلب الأحوال عندما يصبح البول مركزًا، ما يتيح للمعادن التبلور والالتصاق ببعضها.

يمكن أن يكون خروج حصوات الكُلى مؤلمًا للغاية، لكن الحصوات لا تسبب في العادة ضررًا دائمًا إذا اكتُشفت في الوقت المناسب. وبناءً على لحالتك، قد لا تحتاج لإخراج حصوات الكلى إلى أكثر من تناول مسكن للألم وشرب الكثير من الماء.

ولكن في حالات أخرى - إذا استقرت الحصوات في مجرى البول أو اقترنت بحدوث عدوى في الجهاز البولي أو تسببت في حدوث مضاعفات على سبيل المثال - قد يلزم إجراء جراحة.